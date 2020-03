Il nome di un noto istituto bancario è stato recentemente utilizzato dai cyber-criminali per la creazione di un SMS fraudolento capace di ingannare gli utenti e causare loro la perdita di denaro. La banca presa di mira dal phishing è Monte dei Paschi di Siena. Ma è bene precisare che l’iniziativa dei malfattori non ha nulla a che vedere con l’azienda e che si tratta soltanto di un tentativo di phishing.

Scopriamo insieme di cosa si tratta e come affrontare la truffa senza perdere i propri dati o il proprio denaro.

Phishing: i clienti Monte dei Paschi di Siena ricevono SMS fraudolenti da eliminare!

Un SMS sta circolando tra clienti e non di un noto istituto bancario comunicando la sospensione improvvisa del conto corrente; e invitando gli utenti in questione ad effettuare l’accesso ad una pagina suggerita tramite un link inserito nel messaggio. Passaggio successivo richiesto dai malfattori è l’inserimento di dati sensibili; che, se inseriti nel sito consigliato, saranno automaticamente inviati agli artefici dell’inganno, i quali potranno accedere senza alcun problema ai conti correnti e prosciugarli.

Individuare la natura del messaggio non richiede particolari competenze. Basterà leggere con molta attenzione la comunicazione per notare alcuni errori e incongruenze ma in caso di dubbi si ricorda che nessuna banca, nessun ente affidabile e nessuna azienda è solita richiedere dati personali o contattare gli utenti via email, SMS e Social per fornire informazioni importanti. In questi casi è fondamentale procedere con l’eliminazione immediata del messaggio, senza ovviamente cliccare sul link suggerito o inserire le informazioni richieste dai cyber-criminali.