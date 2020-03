Un’offerta Wind, chiamata All Inclusive Top 100+ Easy Pay, permette oggi di raddoppiare effettivamente i giga di traffico, senza necessariamente richiedere all’utente un esborso maggiorato, almeno rispetto a quanto previsto dall’offerta base, la All Inclusive 50 Top+.

Avete capito bene, nel corso del mese di Marzo in Italia sono state diffuse un paio di soluzioni in grado di attirare l’interesse della community, sebbene comunque presentino limitazioni molto importanti; entrambe sono distribuite come operator attack, ciò sta a significare che sono attivabili solamente dagli utenti che si ritrovano in una determinata condizione, corrispondente nello specifico al possesso di una SIM ricaricabile di un operatore virtuale (o MVNO).

La portabilità risulta essere sempre obbligatoria, come l’acquisto della SIM a 10 euro, ma non il costo di attivazione (scontato ultimamente a 0 euro). L’offerta base è la All Inclusive 50 Top+, al suo interno troviamo illimitati minuti, 200 SMS e 50 giga, a 5,99 euro, tutti da pagare direttamente tramite il credito residuo della SIM stessa.

Passa a Wind: ecco la promozione da richiedere subito

Nell’eventualità in cui si volessero raddoppiare i giga, senza però andare a variare il prezzo fisso mensile, è bene sapere dell’esistenza della All Inclusive Top 100+ Easy Pay, in poche parole la stessa identica promozione, ma con alle spalle la necessità di versare il contributo fisso tramite il conto corrente bancario.

In particolare, spendendo 5,99 euro al mese, si accederanno a 100 giga di traffico dati, illimitati minuti e SMS senza limiti verso tutti. Da segnalare la presenza del vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi, entro il quale non sarà possibile richiedere la portabilità, senza essere costretti a pagare una penale di 27 euro.