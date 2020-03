Il nuovo top di gamma assoluto di Samsung è certamente il Galaxy S20 Ultra. Il produttore coreano ha realizzato un device senza paragoni che è entrato di forza nella lista dei migliori smartphone mai realizzati.

Basti pensare che il Galaxy S20 Ultra può contare su un display AMOLED da 6.9 pollici dotato di risoluzione Quad HD+ Dynamic (3200×1440, 511ppi). Il refresh rate può variare tra 60 o 120 Hz ed è presente un notch tondo Infinity-O.

Il SoC scelto da Samsung è lo Snapdragon 865 accompagnato da 12 GB di memoria RAM LPDDR5 che può arrivare fino a 16GB nella configurazione più prestazionale. I tagli di memoria interna sono due, 128GB e 512GB e in entrambi i casi è possibile utilizzare una MicroSD per espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione.

Samsung Galaxy S20 Ultra non brilla nella riparabilità

La batteria è da 5,000 mAh per garantire un’autonomia incredibile. Il comparto fotografico è composto da quattro fotocamere con la principale da 108 MP e apertura focale da ƒ/1.8. Come si può evincere da questa velocissima scheda tecnica, il Galaxy S20 Ultra sembra esente da difetti. Eppure, non sono dello stesso avviso i ragazzi di iFixit.

Effettuando il terdown dello smartphone, sono emerse alcune caratteristiche che potrebbero far storcere il naso agli utenti. Infatti, uno dei punti positivi per Samsung è che il produttore ha utilizzato viti tutte uguali per fissare le componenti. Inoltre ci sono molti elementi modulari, che rendono più facili le riparazioni.

Tuttavia, accedere alle parti interne del device è estremamente difficile. La rimozione della cover posteriore è complicata e rischiosa per la cover in vetro a causa della colla utilizzata per il fissaggio. La colla tiene ferma anche la batteria ma in una posizione estremamente scomoda a causa dei cavi che corrono tutto intorno. Per la sostituzione del display inoltre, è necessario disassemblare tutto il Galaxy S20 Ultra, aumentando così il rischio di errori.

Secondo iFixit, il top di gamma Samsung non merita più di 3 punti su 10 nella scala di riparabilità.