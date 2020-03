Con l’arrivo di nuovi strumenti, come ad esempio la fattura elettronica, in giro per il web sempre più spesso si sente parlare di un potenziamento dei controlli fiscali sui conti correnti dovuti principalmente all’introduzione dell’Evasometro, uno strumento di ultima generazione introdotto di recente dal Fisco Italiano per scovare gli evasori fiscali.

Il nuovo software, sviluppato sotto l’occhio vigile dell’Agenzia delle Entrate, risulta essere una potente arma per combattere l’evasione fiscale. L’Evasometro è quindi stato introdotto per sostituire l’ormai datato Redditometro che, già da alcuni mesi, risultava essere del tutto inutile in molteplici situazioni fiscali. Per combattere gli evasori fiscali Italiani, infatti, sono necessarie delle strumentazioni in grado di adattarsi ad ogni singola situazione nella maniera più precisa possibile. Con l’introduzione dell’Evasometro, infatti, finalmente lo stato Italiano ha la possibilità di risanare il buco presente nel bilancio che, ad oggi, ammonta a circa il 12% del PIL nazionale.

Come ben sappiamo, infatti, l’evasione fiscale, oltre a gravare sulle casse dello Stato, peggiora notevolmente la qualità della vita di ogni singolo cittadino Italiano. Scopriamo quindi di seguito ulteriori dettagli a riguardo.

Il Fisco Italiano introduce l’Evasometro: controlli serrati sui conti correnti dei cittadini