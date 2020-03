L’operatore Vodafone Italia ha recentemente deciso di prorogare la propria offerta C’All Global 2020 Edition, fino al prossimo 19 aprile 2020. Quest’ultima è dedicata a tutti i nuovi clienti non nati in Italia e possessori di codice fiscale straniero.

Contestualmente alla proroga della C’All Global, l’operatore rosso ha anche confermato fino al 1° marzo 2020 la promozione dei 30 Giga gratis per 6 mesi, applicata all’attivazione dell’opzione tariffaria C’All Global +.

Vodafone ha prorogato la C’All Global 2020 Edition fino al 19 aprile 2020

Vi ricordo che la C’All Global 2020 Edition prevede minuti illimitati verso tutti i numeri Vodafone Italia, 1000 minuti verso tutti gli altri operatori nazionali, 300 minuti verso 48 paesi esteri, 40 minuti verso 10 paesi del Mondo, 1000 minuti verso i numeri di Vodafone Albania. E ancora, minuti illimitati verso i numeri Vodafone Romania, 50 GB di traffico internet, chiamate e videochiamate illimitate sulle applicazioni Voip più popolari ed infine chat illimitate sulle più popolare applicazioni di messaggistica.

Il costo mensile è di soli 9.99 euro addebitato su credito residuo della propria SIM Card. L’offerta appena descritta non prevede costi di attivazione a parte il contributo dovuto per l’attivazione della nuova SIM. Inoltre, durante la sua sottoscrizione potrebbe capitare ad alcuni clienti, che certi rivenditori esortino il cliente ad attivare il servizio Ricarica Automatica. L’offerta nominata precedentemente, la C’All Global + prevede invece 1000 minuti verso numeri Vodafone Albania, minuti illimitati verso numeri Vodafone nazionali, 500 minuti verso fissi e mobili nazionali.

E ancora, 300 minuti effettivi internazionali verso 34 Paesi del Mondo, 40 minuti verso 10 diversi Paesi del Mondo, chiamate e videochiamate illimitate sulle app di Voip più popolari, chat illimitate sulle app di messaggistica più popolari e 35 Giga più 30 Giga gratuiti per 6 mesi di traffico dati in 4G al prezzo di 11.99 euro al mese. Quest’ultima, oltre a godere dell’attivazione automatica della promozione relativa all’aggiunta gratuita di altri 30 GB per 6 mesi, necessita del versamento di un contributo di attivazione di 3 euro invece che 15. Per scoprire tutti gli altri dettagli visitate un rivenditore Vodafone vicino a voi o date un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore.