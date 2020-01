Fino a domani 13 gennaio 2020, salvo proroghe dell’ultimo minuto, l’operatore Vodafone Italia proporrà a tutti i nuovi clienti non nati in Italia, la C’All Global con 30 GB di traffico internet gratuito al mese per i primi 6 mesi.

L’attivazione della promozione che regala i 30 GB al mese avverrà in automatico il giorno successivo all’attivazione della nuova SIM Card. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone: C’All Global con 30 GB gratis al mese per i primi 6 mesi

L’opzione tariffaria C’All Global è dedicata a tutti i nuovi clienti con codice fiscale straniero, quindi non nati in Italia, che decidono di passare a Vodafone con il proprio numero o con l’attivazione di una nuova SIM Card. L’offerta prevede ogni mese 1000 minuti effettivi verso i numeri Vodafone Albania, minuti illimitati verso tutti i numeri dell’operatore sul territorio nazionale, 500 minuti effettivi verso tutti gli altri mobili e fissi nazionali.

E ancora, 300 minuti effettivi internazionali verso 34 Paesi in tutto il Mondo, 40 minuti verso 10 Paesi del mondo, chiamate e videochiamate illimitate sulle applicazioni di Voip più popolari, chat illimitate sulle applicazioni di messaggistica più popolari e 35 GB di traffico internet in 4G. Il prezzo è 11.99 euro al mese. Tutti gli utenti che la attivano entro domani, riceveranno anche ulteriori 30 GB al mese in omaggio per i primi sei mesi di attivazione.

I nuovi clienti dovranno sostenere un contributo di attivazione pari a 3 euro invece che 15, in promozione se durante il periodo di permanenza in Vodafone verranno effettuate ricariche per un valore complessivo di almeno 120 euro. In caso contrario verranno addebitati i 12 euro restanti sul credito residuo della SIM, se presente. La nuova SIM costa invece 5 euro a cui bisognerà sommare il valore della prima ricarica, che cambia a seconda dell’offerta C’all Global scelta. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.