Il social network Twitter ha recentemente introdotto una nuova funzione che permette di aggiungere facilmente un tweet a post già pubblicati. La novità è stata annunciata dal social, introducendo l’opzione “crea discussione“.

Gli utenti con questa nuova funzione, possono collegare un nuovo tweet ai precedenti. Il funzionamento è molto semplice, scopriamo insieme tutti i dettagli della nuova funzione.

Twitter lancia la funzione Crea Discussione

Tornando al procedimento, quando un qualsiasi utente sta scrivendo un post sulla propria homepage della piattaforma, ha a disposizione il tasto “continua la discussione“. Toccando quest’ultimo, ciò che pubblicherà andrà a collegarsi al suo ultimo tweet. Se invece l’utente vuole riprendere il discorso di un tweet più vecchio, dovrà toccare il tasto con i tre puntini orizzontali, con cui si accede all’elenco dei cinguettii precedenti.

La nuova funzione rende quindi più facile e veloce riprendere un discorso passato e fa parte delle piccole ma interessanti novità che l’azienda sta introducendo nelle ultime settimane per favorire i confronti sulla propria piattaforma. Nelle ultime ore infatti moltissime indiscrezioni parlano dell’introduzione delle storie anche su questa piattaforma.

La novità in questione potrebbe diventare realtà grazie ad un accordo con Chroma Stories, applicazione nata con l’intento di offrire un layout più elegante da condividere sui diversi social network. Il product lead di Twitter, Kayvon Beykpour ha dichiarato: “Si uniranno ai nostri team di prodotto, design e ingegneria lavorando per dare alle persone modi più creativi per esprimersi su Twitter“. Non ci resta che attendere ancora qualche tempo per scoprire tutti i dettagli.