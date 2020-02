OnePlus è molto popolare tra gli utenti Android anche per i prezzi dei suoi device. La società dosa il giusto mix di qualità/prezzo per i suoi dispositivi e, con i prezzi degli smartphone di fascia alta che aumentano sempre di più, OnePlus fa gola a molte persone.

OnePlus ha recentemente dimostrato di cosa è capace, almeno in teoria, ma non aspettarti quelle funzionalità sperimentali sui device di quest’anno. Infatti, sembra che il prossimo OnePlus 8 sia molto simile al OnePlus 7T Pro. Di recente sono apparse in rete alcune immagini che sembrano ritrarre il prossimo dispositivo della società, e le foto confermano la somiglianza con l’attuale top-di-gamma.

OnePlus 8 potrebbe avere un design simile al predecessore

In realtà è piuttosto sorprendente che non abbiamo ancora sentito voci e perdite più concrete su OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. Sappiamo già di qualche dettaglio, ma sono nulli in confronto alle perdite di mesi prima sull’attuale device di punta di Samsung, il Galaxy S20. Tuttavia, sembra che i telefoni potrebbero essere vicini all’essere rilasciati ora che le foto di dispositivi dal vivo iniziano ad apparire in rete.

Naturalmente, non possiamo verificare direttamente la veridicità di queste foto trapelate, ma si allineano con quello che è trapelato in passato. Ciò significa sostanzialmente che tutte le quattro fotocamere previste, tranne una, sono allineate verticalmente nel mezzo, esattamente come quelle su OnePlus 7T Pro dell’anno scorso.

Se queste foto sono reali, significa che OnePlus ha aggiornato il suo modello non Pro a quattro fotocamere e la quarta è un sensore Time-of-Flight 3D. Se nelle immagini apparse in rete osserviamo davvero il OnePlus , allora ci sono ancora meno differenze visibili rispetto al telefono OnePlus di fascia alta dell’anno scorso. Le differenze, ovviamente, saranno hardware.

La parte anteriore del telefono potrebbe includere uno schermo OLED 2K a 120Hz. OnePlus 8 potrebbe anche essere il primo telefono dell’azienda ad avere un grado di resistenza IP alla polvere e all’acqua e potrebbe includere la ricarica wireless, il che potrebbe essere sufficiente per soddisfare i fan.