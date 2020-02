L’arrivo in veste ufficiale dei nuovi flagship targati OnePlus si fa sempre più vicino ogni giorno che passa. E proprio con l’avvicinarsi del loro arrivo, aumentano inevitabilmente le indiscrezioni e i rumors su di loro. Nel corso delle ultime ore, in particolare, è stata pubblicata online una nuova immagine reale del OnePlus 8 Pro.

OnePlus 8 Pro: confermata la quad camera posteriore

Diversi precedenti renders ci avevano già mostrato quello che dovrebbe essere il comparto fotografico del nuovo top di gamma dell’azienda cinese. L’arrivo di questa ulteriore immagine dal vivo ci conferma sostanzialmente quanto trapelato dai renders. Sulla parte posteriore del presunto OnePlus 8 Pro rappresentato nell’immagine sono collocati tre fotocamere posteriori poste verticalmente al centro della scocca, proprio come sul precedente modello. Tuttavia, va qui ad aggiungersi un quarto sensore fotografico posto accanto alle fotocamere sul lato sinistro. Molto probabilmente si tratterà di un sensore ToF 3D. Il flashLED, invece, è posto al di sotto delle fotocamere.

La nuova immagine reale del terminale purtroppo ci mostra solamente come sarà la backcover. Tuttavia, sono già circolati in rete diversi renders di questa nuova serie di device. Stando a questi ultimi, il prossimo OnePlus 8 Pro avrà sul fronte un display SuperAMOLED curvo ai lati e con un refresh rate da 120 Hz. Novità molto importanti rispetto ai precedenti modelli dell’azienda sarà la presenza del supporto alla ricarica wireless e il supporto alla nuova connettività 5G. Come processore, infatti, avremo il SoC Snapdragon 865 di Qualcomm con almeno 12 GB di RAM (come confermatoci dai primi benchmark pubblicati sul portale Geekbench).