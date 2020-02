A partire da ieri 24 febbraio 2020 Very Mobile, nuovo operatore virtuale di Wind Tre, ha lanciato una nuova offerta dedicata ai primi 20 mila clienti da soli 4.99 euro con minuti, SMS e Giga.

Per chi ancora non lo conoscesse, è un operatore virtuale del gruppo CK Hutchison, di cui fa parte anche Wind Tre, ed è quindi il secondo brand di quest’ultima. La velocità massima di navigazione che offre è quella di 30 Mbps in download e upload. Scopriamo insieme l’offerta.

Very Mobile: offerta per 20 mila clienti da 4.99 euro

L’offerta in questione prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 30 GB di traffico internet al mese al prezzo di 4.99 euro. Il costo di attivazione della SIM è di 25 euro, in promozione per i nuovi numeri ed in portabilità da specifici operatori il costo è di 5 euro. La prima offerta, Very, è attivabile dai primi 20 mila clienti, come anticipato precedentemente.

La promozione del costo di attivazione è valida da chi attiva un numero nuovo o dai clienti che provengono da Iliad, KenaMobile, PosteMobile Fastweb, ho. Mobile, BT Enia, CoopVoce, Digi Mobil, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, NT Mobile, Optima, Spusu, Uno Mobile, WithU, BT Italia, Daily Telecom Mobile, Enegan, NoiTel, NV Mobile, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, Welcome Italia.

Sul sito ufficiale dell’operatore viene riportato che l’offerta è valida per tutti gli utenti italiani e stranieri con un’età minima di 14 anni. Al momento però l’offerta è valida solamente per i clienti con codice fiscale italiano. Una volta esauriti i Giga della promozione, la navigazione internet verrà bloccata fino al rinnovo successivo. L’operatore però permette di richiedere il rinnovo anticipato per continuare a navigare. Per tutte le altre informazioni, visitate il sito ufficiale di Very Mobile.