A partire dallo scorso 20 febbraio 2020 l’operatore Wind Tre ha deciso di reintrodurre alcune offerte dedicate ai clienti provenienti da operatori virtuali, con fino a 100 Giga al mese al prezzi di 5.99 euro.

Per l’operatore 3 Italia stiamo parlando delle offerte Play 50 Super e All-In 100 Super, attivabili dai clienti di operatori virtuali. Per l’operatore Wind invece parliamo della All Inclusive 50 Top+ e All Inclusive Top 100+ Easy Pay. Scopriamole insieme.

Wind Tre: ritornano le offerte con 100 GB a 5.99 euro al mese

Partiamo subito con la Play 50 Super, che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 50 GB di traffico internet in 4G al prezzo di 5.99 euro al mese con addebito su credito residuo. Il costo di attivazione è di 0 euro. La All-In 100 Super invece comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico internet sempre al prezzo di 5.99 euro al mese. Per quest’ultima offerta è prevista una durata contrattuale di 24 mesi e il costo di attivazione è di 0 euro invece di 49 se la SIM rimane attiva per almeno 24 mesi.

Il costo di una nuova SIM 3 Italia è di 10 euro e gli SMS, non inclusi nel bundle delle offerte, hanno un costo di 29 centesimi ciascuno. In caso di superamento dei Giga disponibili, viene applicata una tariffa di 20 centesimi di euro per ogni 20 MB utilizzati. Le due offerte sono compatibili con il piano Power 29 che ha un costo di 2.17 euro al mese.

Per quanto riguarda Wind, la All Inclusive 50 + Top prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico internet al prezzo di 5.99 euro al mese. Il costo di attivazione è gratuito invece di 15 euro se si mantiene la SIM attiva per almeno 24 mesi. La All Inclusive Top 100 + Easy Pay invece comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti e 100 GB di traffico internet sempre a 5.99 euro al mese. In questo caso è previsto l’addebito su carta id credito o conto corrente e il costo di attivazione è sempre in promozione a 0 euro con SIM attiva per almeno 24 mesi. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.