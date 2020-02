Le due passa a Wind in grado di offrire addirittura 50 o 100 giga di traffico dati al mese, sono le cosiddette All Inclusive 50/100 Top+, ottime soluzioni in vendita al prezzo base di soli 5,99 euro al mese, ma purtroppo distribuite solamente in versione operator attack.

Gli utenti che potranno accedere alle suddette offerte, sono coloro che hanno tra le mani una SIM ricaricabile di un operatore virtuale (ad esclusione però di ho.Mobile, Kena Mobile, LycaMobile, Fastweb Mobile e PosteMobile), con annessa portabilità del numero originario. Il costo iniziale da sostenere corrisponderà a soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile; annesso troviamo anche un vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi, entro il quale la portabilità resta completamente esclusa, salvo tramite il pagamento di una penale di 15 o 27 euro.

Passa a Wind: la promozione è davvero entusiasmante

La promozione da attivare nel caso in cui si voglia pagare direttamente tramite il credito residuo, è sicuramente la All Inclusive 50 Top+, soluzione sempre da soli 5,99 euro al mese, tramite la quale si accede a 200 SMS da inviare a chiunque, minuti illimitati per telefonare a chiunque, nonché 50 giga di traffico dati.

Volendo invece pagare tramite conto corrente bancario, ecco arrivare la All Inclusive Top 100+ Easy Pay, al suo interno gli utenti trovano sempre minuti illimitati per telefonare a chiunque, 100 giga di traffico internet alla massima velocità possibile, per finire poi con i classici 200 SMS verso tutti. Il prezzo non varia, si ferma sempre a soli 5,99 euro al mese.

Entrambe le offerte possono essere richieste solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale.