Vodafone ha in serbo un’offerta davvero speciale per i consumatori italiani in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale, permette infatti di attivare ben 50 giga di traffico dati al giusto prezzo di vendita, richiedendo in cambio solamente la portabilità del numero originario.

La promozione di cui vi stiamo parlando è la solita Special Unlimited, una soluzione tramite la quale il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di richiedere 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione possibile, nonché SMS e minuti illimitati da poter utilizzare a piacimento verso i vari operatori telefonici nazionali.

Tutto questo ha un costo estremamente limitato, pari a soli 7 euro al mese a tempo indeterminato, con pagamento del canone direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile collegata. E’ da ritenersi inoltre completamente assente alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che sarà possibile richiedere la portabilità dall’azienda in un qualsiasi momento senza essere costretti a pagare alcuna penale.

Vodafone: l’offerta da 50 giga di traffico in versione operator attack

L’accesso, come potete tranquillamente immaginare, non risulta essere alla portata di tutti, solamente gli utenti che si ritrovano in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale la potranno effettivamente raggiungere. I costi iniziali corrispondono esattamente a 6 euro (in promozione al posto di 12 euro) per la promo ed a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

La navigazione è possibile sotto rete telefonica 4.5G di casa Vodafone, senza limitazioni particolari sulla massima velocità effettivamente raggiungibile, se non i 600Mbps in download.