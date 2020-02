Qualche giorno fa il futuro smartphone top di gamma LG V60 ThinQ 5G era passato dal portale di benchmark Geekbench svelandoci alcune sue specifiche tecniche. Nel corso delle ultime ore, però, è stata avvistata online una nuova immagine render che ci mostra la parte frontale del device.

LG V60 ThinQ 5G: confermato il display con notch a goccia

In passato si era già parlato della possibile presenza sul futuro top di gamma di LG di un classico display con un notch a goccia centrale. Ora, però, come già anticipato, una nuova immagine render ci ha confermato la presenza di questo design. Nello specifico, il render trapelato in rete ci mostra l’intera parte frontale del dispositivo.

Possiamo osservare come le cornici siano piuttosto sottili. Il frame laterale sembra essere realizzato in metallo in una colorazione dorata. Sul lato sinistro è presente il bilanciere del volume (con i tasti separati) e un terzo tasto dedicato all’assistente vocale di Google. Il tasto di accensione e spegnimento dovrebbe essere invece collocato sul lato destro del device, anche se dalla foto non è ben visibile.

Possiamo notare inoltre come la data riportata sul display sia il 24 febbraio, ovvero la data in cui sarebbe dovuto essere presentato il nuovo LG V60 ThinQ 5G. Come sappiamo, infatti, il la fiera del MWC 2020 è stata cancellata e per questo l’azienda ha dovuto rimandare il suo arrivo sul mercato. Il suo evento di presentazione ufficiale dovrebbe tenersi attorno al mese di marzo, almeno stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete.