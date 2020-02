Esselunga è sempre in prima linea, tramite le proprie campagne promozionali, nel lancio di offerte dal ritmo e dal retrogusto incredibile, nonché alla portata del consumatore finale. Il volantino attuale non innova particolarmente, ma riesce ugualmente a soddisfare coloro che al giorno d’oggi si ritrovano costretti ad acquistare un dispositivo antiabbandono.

Se le scorse settimane l’abbiamo tanto elogiata per la possibilità d’acquisto di un Apple iPhone Xs o di uno Xiaomi Redmi Note 8T, la soluzione corrente non potrebbe essere più attuale. Proprio nel momento in cui stanno entrando in vigore le leggi che obbligano i consumatori ad utilizzare un sistema antiabbandono, per evitare le inutili tragedie di bambini dimenticati sul sedile posteriore dell’automobile, ecco arrivare l’offerta ad hoc.

Esselunga: il volantino che asseconda le necessità degli utenti

Il modello di cui vi stiamo parlando è il Baby Bell, un sensore wireless (non necessita quindi di una presa di corrente) con ampio limite di peso (da 2,5 a 36Kg), la possibilità di ricevere l’allarme (via notifica) su tutti i dispositivi Android o iOS e funzionamento davvero semplicissimo (viene appunto definito Plug & Play). Una volta scarico dovrà poi essere ricaricato tramite l’ingresso USB, o comunque basterà collegare il ricevitore alla presa dell’accendisigari dell’automobile stessa.

Il prezzo finale di vendita corrisponde a soli 49,90 euro, con garanzia legale della durata di 24 mesi (ogni difetto di fabbrica o problema di questo tipo verrà risolto portandolo direttamente nel negozio di acquisto).