Che sia per timore di essere truffati, che sia per l’insistenza che talvolta alcuni operatori telefonici hanno nel proporci offerte imperdibili e vantaggiose o anche solo per la frequenza costante dello squillare del telefono a causa della moltitudine di chiamate che ogni giorno si ricevono a causa dei call center, molte persone, quando non conoscono un numero di telefono evitano di rispondere. Ma esiste anche un modo per evitare che queste chiamate arrivino e non doverci costringere a lasciar squillare il telefono finché non smette.

Bloccare definitivamente le chiamate dei call center, ecco come fare

Per impedire ai call center di chiamarci, esistono due diversi metodi che potete provare. Il primo è l’utilizzo di un’app che si chiama Telefono ed è scaricabile dal Play Store. È un’app che non richiede nessun pagamento ed è ideata da Google. Qualora la scaricaste sul vostro telefono, questa app sarà in grado di individuare le possibili telefonate spam che arrivano dai call center e di rimandarle indietro, senza che vi facciano squillare il telefono.

La seconda opzione è un’altra app di questo genere che si chiama TrueCaller. Anche quest’ultima applicazione non richiede nessun tipo di pagamento ed è gratuitamente scaricabile dal Play Store. Come la prima, anche questa è in grado di intercettare e bloccare le chiamate in arrivo, prima che possano disturbare la quiete degli utenti. In più, TrueCaller è in grado di respingere anche gli SMS di spam in maniera che evitino di intasare la memoria dei vostri smartphone. Direi anche che era ora!