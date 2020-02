Per i fan di Pokémon Go le novità non sono mai troppe. Dopo il grandioso evento per San Valentino con i personaggi particolari che solo i più fortunati hanno incontrato, e tutte le altre sorprese introdotte.

Le novità, comunque, non finiscono qui per i players di Pokémon Go perché il team di sviluppo insieme alle decisione di Niantic, ideatore e sviluppatore del gioco, hanno deciso di introdurre il seguente evento: Pokémon Go Safari Zone. Eccovi svelati tutti i dettagli a riguardo.

Pokémon Go Safari Zone: svelati tutti i dettagli del nuovo evento

Pokémon Go Safari Zone è il nuovo evento previsto per il 17, 18 e 19 Aprile di quest’anno a Liverpool. Per quanto riguarda i biglietti, secondo quanto comunicato da Niantic Labs, possono essere acquistati dal 14 Febbraio dalle ore 9:00. Meglio affrettarsi perché i posti sono limitati e si esauriscono immediatamente.

Per la prima volta, Niantic, ha deciso di proporre ai player tre tipologie di biglietti:

Pass Early Access che permette l’accesso dalle 10:00 alle 18:00;

che permette l’accesso dalle 10:00 alle 18:00; Pass Generale Admission che permette l’accesso dalle 12:00 alle 18:00;

che permette l’accesso dalle 12:00 alle 18:00; City Explorer che garantisce altri bonus nella città e permette l’accesso dalle 06:00 del 17 Aprile fino alle 22:00 del 18 Aprile. Fra i tanti bonus, con questo pass è possibile usufruire di 10 pass Raid da usare entro 72 ore, schiusa uova con la metà dei km, moduli esca da quattro ore, missioni speciali ottenibili dai Pokéstop e durata dell’aroma Pokémon aumentata.

Per quanto riguarda i prezzi dei biglietti, invece, sempre secondo quanto comunicato da Niantic Labs: il Pass Early Access ha un costo di 22,00 Euro, il Pass Generale Admission ha un costo di 15,00 Euro e il City Explorer ha un costo di 10,00 Euro.