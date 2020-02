Pokémon Go continua a riscuotere un successo incredibile anche nel 2020 soprattutto grazie agli innumerevoli eventi già introdotti. Insomma, l’anno nuovo sembra essere iniziato nel migliore dei modi per i players e le sorprese sembrano non finire mai.

Anche per il mese di Febbraio ci sono alcune novità in arrivo e in particolare il giorno di San Valentino. Eccovi svelati maggiori dettagli a riguardo nel paragrafo successivo.

Pokémon Go introduce un nuovo evento: ecco quale

Niantics Labs, ideatore e sviluppatore del gioco, ha annunciato ufficialmente l’arrivo del nuovo evento, quello di San Valentino, previsto per il 14 di Febbraio 2020 dalle ore 8:00 fino al 17 di Febbraio 2020 alle ore 22:00. Con questo nuovo evento, i players hanno la possibilità di incontrare dei Pokémon super rari: Pokémon rosa selvatici.

Secondo quanto ha annunciato il team degli sviluppatori, i players più fortunati potrebbero incontrare Audino (il Pokémon Ascolto), Alomomola (il Pokémon Assistenza), Happiny Cromatico e un Chansey Cromatico. Inoltre, ci sono novità anche per quanto riguarda i normali Moduli Esca perché gli sviluppatori hanno deciso di prolungarli a sei ore e far ricevere ai giocatori un bonus di caramelle da cattura raddoppiato.

Giorno 15 Febbraio, invece, è previsto un giorno raid dalle ore 14:00 alle ore 17:00 ora locale Lickitung. Lanciando dischi foto nelle palestre è possibile per i giocatori raggiungere gratuitamente fino a cinque biglietti raid aggiuntivi.

Sono previsti quattro giorni molto importanti per i giocatori di Pokémon Go poiché con questo evento è possibile raggiungere obiettivi e incontrare tantissime specie rare. Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare la pagina ufficiale di Pokémon Go.