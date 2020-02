Google Stadia è un nuovo servizio lanciato da Google da qualche mese, tramite il quale attraverso un abbonamento mensile, è possibile usufruire di una vasta gamma di giochi in streaming attraverso Google Chrome.

L’utilità di questa piattaforma risiede nel fatto che, i giocatori non necessitano di console o postazioni da gaming eccelse per fruire dei videogiochi alla massima risoluzione e con texture in HD, dal momento che tutta la potenza necessaria è fornita da Google, tutto ciò che è richiesto è una buona connessione a internet.

Abbonamento pro e versione gratuita

Stando a quanto dichiarato da Google, questo servizio sarebbe stato disponibile in più versioni, di cui una gratuita e una a pagamento sotto abbonamento mensile, la versione Pro.

Al momento però l’unica versione disponibile è ancora quella Pro, la quale permette di fruire di una vasta gamma di giochi scontati o gratuiti per un costo fisso mensile.

E la versione gratuita che fine ha fatto ?

Google ha dichiarato che la versione gratis di Stadia sarebbe arrivata, ma questa affermazione a quanto pare al momento è vera parzialmente.

Questo dal momento che non è possibile sottoscrivere un abbonamento gratuito ma solo quello Pro, ed è proprio questo il punto.

Infatti, anche da come ha dichiarato Google, se un utente Pro decide di non rinnovare l’abbonamento, egli potrà comunque continuare a fruire dei titoli acquistati, ovviamente con le limitazioni della versione Free, senza quindi pagare costi aggiuntivi.

È semplice intuire che quindi, la versione gratis di Stadia sia disponibile solo per coloro che avevano già precedentemente un account a pagamento e non per i neofiti della piattaforma, una strana contraddizione da parte di Google.