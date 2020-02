Messaggi è l’app di messaggistica di Google, per inviare SMS, MMS o per chattare. Con gli operatori supportati, infatti, l’app Messaggi permette di inviare e ricevere messaggi tramite WiFi o Rete dati, condividere immagini ed altri file multimediali o visualizzare quando qualcuno qualcuno sta digitando o quando ha letto il messaggio da te inviato, proprio come accade sulle principali app di messaggistica istantanea.

Google Messaggi, arriva la funzionalità per aggiungere reaction ai messaggi

Con un prossimo aggiornamento dell’app Messaggi, Google introdurrà le reaction, avvicinando sempre di più, in termini di funzionalità offerte, il proprio servizio a quello di casa Apple: iMessage. La novità è stata scoperta dai ragazzi di 9to5Google. Dallo smontaggio dell’APK della versione 5.7 dell’app Messaggi di Google, è emerso che il colosso di Mountain View ha introdotto una nuova funzionalità che permette di aggiungere delle reazioni ai messaggi, inviando una serie di emoji che sembra essere simile a quella disponibile per Facebook. Le emoji in questione sono: il pollice in su, la faccina con gli occhi a cuoricino, la faccina sorridente, la faccina con la bocca aperta, la faccina che piange, la faccina arrabbiata e il pollice in giù.

Google Messages is working on Reactions which totally doesn’t look like Facebook Messenger at all pic.twitter.com/mHxokE89yV — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 13, 2020

Oltre ciò, la versione 5.7 di Google Messaggi permetterà anche di editare un’immagine che si vuole inviare mettendo a disposizione degli utenti diversi strumenti e colori (nero, blu, verde, rosa, arancione, viola, rosso, bianco e giallo). Nello specifico, sarà possibile scrivere e scarabocchiare sull’immagine, evidenziare o più semplicemente aggiungere del testo scegliendo tra diversi tipi di font.

Per il momento, questa funzionalità e in fase di test sulla versione beta dell’app Messaggi di Google e non sappiamo, al momento, quando potrà raggiungere la versione stabile.