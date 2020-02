Diesel: ha ancora senso comprare una macchina con tale tecnologia?

L’alternativa è il metano, laddove l’auto ha due serbatoi come nel GPL. Al netto del costo superiore del GPL, il metano metano rende di più anche della benzina: 1 kg di gas naturale corrisponde a circa 1,5 litri di benzina. Per le auto a metano è previsto altre sì il cambio delle bombole ogni 4/5 anni secondo la tipologia dell’impianto, mentre non ci sono limitazioni per il parcheggio interrato: il metano è più leggero dell’aria e si disperde senza creare pericoli.

Scegliere oggi un’auto ibrida, al contrario, è la soluzione forse più intelligente ma di certo non economica nei fatti. Un motore a benzina più motore elettrico prevede l’uso in ogni condizione o strada in barba a qualsiasi blocco della circolazione. Peccato che il listino delle auto con questa configurazione è salato, oltre al fatto che il vantaggio nel consumo si avverte solo in città dove decelerazioni e frenate frequenti ricaricano costantemente la batteria. Poi ci sono le elettriche pure dotate di batteria ricaricabile, più o meno potente, il cui mercato attuale in Italia è ancora agli albori. Tuttavia la tendenza all’acquisto è in continuo crescendo al di là delle oggettive difficoltà per ricaricarle fuori dal centro cittadino. Le colonnine di ricarica sono ancora aghi nel pagliaio, mentre l’evoluzione tecnologica produce batterie sempre più leggere, compatte e potenti. L’auto elettrica nuova costa ancora tantissimo, ma comincia a delinearsi anche un mercato di seconda mano.