Motorola ha portato da pochissimi in veste ufficiale in Italia il nuovo Motorola Moto G8 Power. Tuttavia, oltre a questo smartphone, l’azienda ha presentato ufficialmente anche il nuovo Motorola Moto G Stylus. Quest’ultimo, almeno per il momento, non arriverà per il mercato italiano.

Motorola Moto G Stylus ufficiale: ecco il device dell’azienda con il pennino

L’azienda ha stupito tutti quanti portando sul mercato mobile una sorta di “competitors” dei Galaxy Note della rivale Samsung. Il nuovo dispositivo a marchio Motorola dispone infatti di un pennino con il quale sarà possibile scrivere all’istante qualsiasi cosa. Proprio come sui phablet di Samsung, infatti, basterà estrarre il pennino per poter scrivere immediatamente. Saranno presenti a livello software diverse applicazioni dedicate, come la Moto Note e un menù rapido dedicato.

Oltre alla presenza del pennino, il resto del device è molto simile al fratello Moto G8 Power. Frontalmente troviamo infatti lo stesso display forato da 6.4 pollici in risoluzione FullHD+ e sul retro abbiamo lo stesso design, cioè una tripla camera posteriore e un sensore biometrico fisico. I sensori fotografici sono rispettivamente da 48+16 (wide action camera)+2 megapixel. La fotocamera anteriore alloggiata all’interno del foro è invece da 16 megapixel.

Sotto al cofano troviamo lo stesso processore del fratello G8 Power, ovvero il SoC Snapdragon 665 di Qualcomm, sempre accoppiato a 4 GB di memoria RAM e a 128 GB di storage interno. Diversa, invece, è la capienza della batteria. Qui, infatti, abbiamo una batteria da 4000 mAh. Sono presenti all’appello Android 10, il jack audio, la USB Type C, il Bluetooth 5.0 e il supporto al dual sim.

Prezzi e disponibilità

Motorola Moto G Stylus sarà disponibile all’acquisto presso il mercato statunitense ad un prezzo di 299$. Come già accennato precedentemente, infatti, l’azienda non si è espressa riguardo al suo arrivo anche presso il mercato italiano. Vi terremo aggiornati se arriveranno novità in merito.