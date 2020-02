Sappiamo già che Motorola ha già fissato un evento di presentazione ufficiale durante la fiera mondiale del Mobile World Congress 2020, e precisamente per il prossimo 23 febbraio. Con molta probabilità, gli smartphone che verranno annunciati ufficialmente saranno i nuovi Motorola Moto G8, Moto G8 Power e Moto G Stylus. Di questi terminali sono già trapelati alcune immagini renders, ma ora ecco i renders del noto leaker Evan Blass.

Ecco i nuovi smartphone di Motorola secondo Evan Blass

Secondo il noto leaker, anche il nuovo smartphone a marchio Motorola dotato di un pennino farà parte della nuova famiglia Motorola Moto G8. Nello specifico, il leaker ha postato un render di ognuno di questi tre device. Da queste immagini, è possibile notare come il design risulti in pratica molto simile tra questi dispositivi. In alto a sinistra, infatti, tutti i display ospitano un piccolo foro dove verrà ovviamente collocata la fotocamera frontale. Sulla parte posteriore, invece, sarà presente una quad camera posteriore e al centro ci sarà un sensore biometrico fisico per lo sblocco.

Oltre al design, conosciamo anche gran parte della scheda tecnica di questi nuovi device di casa Motorola grazie a dei precedenti rumors e leaks. Nello specifico, sappiamo che Motorola Moto G8 avrà un display LCD da 6.39 pollici in risoluzione HD+, mentre Motorola Moto G8 Power e Motorola Moto G Stylus avranno un display da 6.36 pollici in risoluzione FullHD+. Il processore, invece, dovrebbe essere presumibilmente lo stesso su tutti e tre i dispositivi, ovvero il SoC Snapdragon 665 di Qualcomm. La batteria, infine, sarà da 4000 mAh sul G8 e sul G Stylus e sarà da 5000 mAh sul G8 Power.