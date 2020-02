In tutti i negozi Euronics Dimo gli utenti avranno la possibilità di approfittare di una campagna promozionale quasi unica nel suo genere, tramite la quale sarà possibile ricevere uno sconto del 50% sul secondo acquisto, riuscendo difatti a vedersi ridurre notevolmente il prezzo di vendita.

Prima di proseguire ed approfondire la questione, è importante comunque ricordare che parliamo di una soluzione localizzata in determinate aree del nostro territorio, in particolare nei negozi di proprietà del socio Euronics Dimo e non altrove o sul sito ufficiale (per acquistare sarà necessario recarsi personalmente in loco).

Volantino Euronics: la campagna prosegue fino al 19 febbraio

Chiarito il tutto, alla base del volantino Euronics troviamo la possibilità di ricevere un 50% di sconto sull’acquisto di uno dei due prodotti, a patto che un modello abbia un costo di almeno 499 euro. Sono totalmente assenti limitazioni di alcun tipo, a patto che non si scelgano due dispositivi dello stesso settore, oppure i marchi Bose, Dyson, iRobot o le console game.

Per chiarire il meccanismo, facciamo un piccolo esempio: immaginiamo di aver acquistato un notebook da 600 euro ed uno smartphone da 300 euro, per un totale di 900 euro. Una volta giunti in cassa, lo smartphone verrà scontato a 150 euro, andando difatti a pagare 750 euro complessivi.

Il volantino Euronics può essere sfogliato qui sotto, ricordate che la soluzione indicata può essere applicata ad ogni categoria merceologica, con tutte e soltanto le limitazioni del caso.