Da poche ore sono apparsi sulla piattaforma di e-commerce Amazon alcuni indizi che fanno riferimento ai tanti attesi OnePlus 8. Più precisamente lo abbiamo capito anche dal tweet pubblicato da Mukul Sharma, che appare molto chiaro.

Vi ricordo che in alcuni mercati il marketplace di Jeff Bezos risulta essere partner commerciale esclusivo per il produttore cinese di smartphone. In questo modo gli utenti interessati potranno acquistarli solamente sulla piattaforma. Scopriamo insieme i nuovi dettagli emersi.

Amazon: nuovi dettagli su OnePlus 8

Il colosso di Seattle potrebbe confermarsi ancora una volta partner esclusivo del produttore OnePlus. Infatti, in una comunicazione pervenuta agli iscritti del programma di affiliazione, l’azienda avrebbe fatto sapere loro che i dispositivi sarebbero stati associati ad una pratica di remunerazione delle vendite differente. Ad attirare la nostra attenzione non è stato l’annuncio in sé, ma quanto la comunicazione sveli l’imminente lancio dei top di gamma 2020 della casa OnePlus.

Sicuramente i nuovi OnePlus non sono così tanto lontani, soprattutto perché se hanno intenzione di tenere testa ai nuovi Samsung Galaxy, non hanno tempo da perdere. Vi ricordiamo che questa nuova serie comporterà anche l’arrivo del OnePlus 8 Lite, versione economica che sarà sicuramente lanciata ad un prezzo molto competitivo.

Quest’anno l’azienda di proprietà di BBK Electronics ha intenzione di non lasciare nulla al caso, soprattutto di stupire il proprio pubblico più di quanto non abbia mai fatto prima. Ovviamente l’azienda si manterrà ai suoi soliti alti livelli come produttore di smartphone. A questo punto non ci resta che attendere ancora qualche altra settimana per scoprire maggiori dettagli in merito. E voi? siete curiosi di sapere come saranno i nuovi OnePlus?.