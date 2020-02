Per questo nuovo anno tecnologico, l’azienda cinese Xiaomi ha in mente alcuni nuovi smartphone top di gamma come i prossimi Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro. Il suo sb-brand Redmi, però, potrebbe scegliere di presentare una nuova versione di un dispositivo presentato qualche mese fa, cioè il futuro Redmi K30 Pro 5G. L’attuale versione standard dello smartphone, cioè il Redmi K30, dispone sul fronte di un display forato, ma a quanto pare la sua versione Pro avrà un design diverso.

Redmi K30 Pro sarà dotato di una selfie camera pop-up a comparsa

Il sub-brand di Xiaomi ha deciso di adottare sul suo prossimo top di gamma un design a tutto schermo con la presenza di una selfie camera pop-up a comparsa. L’attuale general manager di Redmi (nonché ex vice presidente di Xiaomi) Lu Weibing ha infatti dichiarato che i display dotati di fori saranno la tendenza dell’anno 2020. Per questo motivo, è opportuno presentare uno smartphone comunque diverso dagli altri e con un design a tutto schermo.

La presenza di una selfie camera pop-up a comparsa occupa all’interno dello smartphone ovviamente più spazio rispetto alla presenza di un display forato. Nonostante questo, per l’azienda cinese non è impossibile realizzare il futuro Redmi K30 Pro con supporto alla connettività 5G. Abbiamo infatti già avuto modo di vedere concretamente un device con design full screen e con al suo interno integrato il modem per la connettività 5G, cioè lo scorso Vivo Nex 3 5G.

Il resto delle specifiche tecniche del prossimo Redmi K30 Pro 5G sarà ovviamente al top. All’appello ci saranno il SoC Snapdragon 865 di Qualcomm, il chip NFC, il 5G in modalità dual mode, memorie UFS 3.0 e il GPS a doppia frequenza.