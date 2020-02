Sappiamo da tempo ormai che è quasi giunto il momento di vedere arrivare sul mercato mobile il nuovo successore del Pocophone F1, ovvero il nuovo Poco X2. Qualche giorno fa, in particolare, erano trapelate alcune voci che suggerivano la possibilità che questo device sarà una versione rebranded dell’attuale Redmi K30. Poche ore fa, alcuni teaser ufficiali da parte dell’azienda sembrano confermare proprio queste voci.

Poco X2 potrebbe essere qualcosa di già visto

Con lo scorso Pocophone F1 l’azienda cinese Xiaomi aveva portato sul mercato un ottimo prodotto interessante sotto diversi punti di vista. Si trattava infatti del primo device a marchio Poco a disporre di una dotazione hardware da top di gamma ed era caratterizzato da un design comunque iconico e riconoscibile. A quanto pare, però, per il suo successore le cose saranno leggermente differenti.

Come già accennato, infatti, un nuovo video teaser ufficiale dell’azienda sembra confermarci quello che tutti temevamo. Poco X2, infatti, sembra che sarà in sostanza una versione rebranded di un altro device sempre di casa Xiaomi, cioè l’ultimo Redmi K30.

Nel video teaser in questione, infatti, sembra intravedersi uno smartphone molto simile al device targato Redmi nella colorazione Purple. Lo stile delle fotocamere posteriori del prossimo device di Poco presente nel video teaser, infatti, sembrano proprio quelle del Redmi K30.

Ovviamente al momento non sappiamo se i due terminali saranno totalmente identici o se l’azienda ha intenzione di modificare qualche piccolo dettaglio. Il fatto che Xiaomi non abbia annunciato il device di Redmi per il mercato indiano, poi, avvalora ancor di più l’ipotesi di una versione rebranded. Staremo a vedere cosa deciderà l’azienda. Vi ricordiamo che il debutto ufficiale di Poco X2 è previsto per il prossimo 4 febbraio.