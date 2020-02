Le aziende ancora ci provano ad offrire a TikTok un degno rivale. A partire da Instagram, che di recente ha introdotto una nuova serie di filtri per realizzare brevi video Boomerang in pieno stile TikTok (SlowMo, Echo, Duo e Trimming). In Brasile, invece, gli utenti del popolare Social di proprietà di Facebook possono godere di una modalità del tutto nuova, Reels, per creare delle clip musicali della durata massima di quindici secondi, utilizzando diversi strumenti di editing.

A due anni dal ritiro di Vine dalle piattaforme iOS e Android, uno dei suoi sviluppatori, Dom Hoffman, ha lanciato su App Store e Play Store l’app Byte, un nuovo Social per mezzo del quali realizzare brevi video loop della durata di sei secondi e che offre un’esperienza utente piuttosto simile a quella offerta da TikTok.

Byte, come funziona il nuovo Social che vuole sfidare TikTok

Su Byte è possibile dare sfogo alla propria creatività realizzando contenuti d’intrattenimento per gli utenti. Sono disponibili diversi strumenti di editing per creare video lip-sync, dai filtri per la realtà aumentata a tool che permettono di modificare la velocità di riproduzione del video, aumentandola o rallentandola a seconda del risultato che si vuole raggiungere, o ancora applicando degli effetti transizione.

Nell’area Discover vengono mostrati i video che hanno generato più interazioni. E’ possibile filtrare i contenuti in base alla sezione di riferimento (Comedy, Animation, Pets, Chill, Gaming, Travel, Beauty, Sports, Art, Experimental, ecc) così da capire quali sono i trend del momento. E ancora, proprio come accade su TikTok, su Byte è possibile switchare da un video all’altro con un semplice swipe verso l’alto. Essendo un Social, non manca la possibilità di condividere i video, lasciare un like o un commento e seguire gli altri utenti.

Insomma, riuscirà Byte a conquistare l’utenza di TikTok con queste funzionalità? Instanto vi ricordiamo che Byte è disponibile gratuitamente sul Play Store di Google e può essere scaricata da questo indirizzo.