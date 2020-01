In passato si è già vociferato molto sul fatto che Instagram stesse pensando ad una nuova modalità che permettesse ai suoi utenti di realizzare dei video in pieno stile TikTok. Se, in Brasile, è stata già da tempo rilasciata Reels, una nuova funzione di remix video disponibile per le Stories e che permette di creare delle brevi clip musicali della durata massima di quindici secondi, nel nostro Paese Instagram ha deciso di rendere disponibile una nuova serie di filtri per personalizzare un video Boomerang.

Nello specifico, sono quattro i filtri aggiunti da Instagram: SlowMo, che applica un effetto rallentatore al video; Echo, che applica un effetto motion-blur per creare una scia luminosa dietro gli oggetti in movimento; Duo, che riavvolge velocemente il video; e Trimming, un semplice strumento che consente di stabilire la lunghezza del video Boomerang. Nel video a seguire, un esempio sul funzionamento dei filtri appena menzionati.

Instagram: come creare video Boomerang utilizzando i nuovi filtri SlowMo, Echo e Duo

Realizzare un video Boomerang utilizzando la nuova serie di filtri di Instagram è davvero molto semplice. Anzitutto, occorre creare un video Boomerang direttamente dall’app di Instagram, dalla sezione Storie. Fatto ciò, prima di condividere il video sarà necessario editarlo applicando il filtro SlowMo, Echo, Duo o Trimming.

Per farlo, basterà cliccare sul simbolo a forma di Infinito che apparirà in alto a destra della schermata, accanto all’icona dei Filtri e a quello del Disegno. A questo punto, selezionare il filtro scegliendo tra le opzioni possibili, che appariranno in basso a destra della schermata. Cliccare sulla voce Finito ed il gioco è fatto. Il video è pronto per essere condiviso con i propri follower.

I nuovi filtri dovrebbero arrivare nelle prossime ore per gli smartphone Android e i dispositivi iOS.