Aston Martin: il motivo per cui non rilascerà veicoli elettrici

Da quando Aston Martin ha preso in giro la Rapide E nel 2015, la supercar ha subito molte battute d’arresto. Dopo una falsa partenza per gentile concessione di LeEco e del tracollo finanziario che la società cinese ha attraversato nel 2017. Aston Martin ha dichiarato che avrebbe prodotto 155 Rapide E in tempo per il 2019. All’inizio di questo mese, tuttavia, Automaker ha pubblicato un rapporto secondo cui Aston Martin aveva deciso di trasforma l’auto in un progetto di ricerca.

Se fosse entrato in produzione, la Aston Martin affermò che il motore elettrico gemellato da 800 V della Rapide E avrebbe prodotto l’equivalente di 604 cavalli e spinto la vettura a una velocità massima di 155 miglia all’ora. La batteria da 65 kWh dell’auto, nel frattempo, avrebbe permesso alla Rapide E di raggiungere un’autonomia di oltre 200 miglia.