La piattaforma di e-commerce Amazon ha voluto festeggiare la 70 esima edizione del Festival di Sanremo con una serie di iniziative incentrate completamente sulla musica.

Il colosso di Seattle offre infatti ben 70 giorni gratuiti del servizio Music Unlimited e propone anche degli album in edizione limitata. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’iniziativa.

Amazon Music gratis per 70 giorni per celebrare il Festival di Sanremo

L’azienda guidata da Jeff Bezos di prepara a celebrare la 70 esima edizione del Festival di Sanremo con una serie di iniziative legate alla musica. Parte con Music Unlimited, servizio di streaming musicale che per l’occasione estende il periodo gratuito da 30 a 70 giorni. La promozione è valida solamente per i nuovi clienti che effettuano l’iscrizione a Prime per la prima volta, aderendo all’abbonamento individuale.

I 40 giorni aggiuntivi al mese di prova si traducono in uno sconto di 15 euro che sarà applicato a partire dal primo addebito. Quest’ultimo è così ripartito: 9.99 euro nel secondo mese di abbonamento d 5.01 euro nel terzo mese di abbonamento che costerà all’utente solamente 4.98 euro. In seguito l’abbonamento di rinnoverà al costo standard di 9.99 euro al mese e potrà essere disattivato in qualsiasi momento.

L’offerta non è ovviamente cumulabile con altre promozioni in corso e, in caso di annullamento non si potrà usufruire dell’eventuale porzione di sconto non ancora utilizzata. La promozione scadrà il prossimo 16 febbraio 2020. I clienti Music Unlimited potranno anche rivivere i momenti celebri della musica italiana degli anni 50 grazie all’introduzione di album in edizione limitata. Per scoprire tutti i dettagli dell’iniziativa, visitate il sito ufficiale dell’operatore.