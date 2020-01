L’operatore nazionale e punto di riferimento dei clienti, ovvero Tim, ha deciso di annientare in questi giorni la concorrenza con un’offerta davvero speciale. Chi vuole cambiare compagnia telefonica e passare all’operatore blu può attivare l’offerta Tim Ten One Go 50 Giga.

Si tratta di un’offerta ‘operator attack’ e questo significa che l’attivazione è limitata per alcuni target. In sostanza, non tutti gli operatori telefonici vengono coinvolti.

Detto ciò, l’offerta tende a conquistare i clienti che in questo momento si trovano con l’operatore Vodafone. Coloro che sono interessati possono recarsi nei negozi fisici aderenti all’iniziativa.

Nasce Tim Ten One Go 50 Giga

Da quello che sta circolando, l’operatore Tim è intenzionato a mantenere la commercializzazione soltanto per pochi giorni. A tale proposito, consigliamo ai clienti Vodafone di velocizzarsi per eseguire l’attivazione visto che non ci sono conferme ufficiali su eventuali proroghe.

L’offerta può coinvolgere in questo breve periodo un numero elevato di utenti, considerando le soglie disponibili ed il prezzo da versare ogni mese. A soli 10 Euro mensili, si possono consumare minuti illimitati per consentire ai clienti di chiamare qualsiasi numero nazionale senza scatto alla risposta, e ben 50 giga per navigare sul web. Non sono previsti gli sms, i quali vengono tariffati secondo il piano della sim.

Oltre al costo mensile, in fase iniziale è obbligatorio versare un contributo di attivazione pari a 12 Euro. A tali spese bisogna aggiungere anche il costo di una nuova sim che può variare in base al rivenditore ufficiale.

Una volta eseguita l’attivazione si consiglia di contattare il servizio clienti (119) per bloccare eventuali servizi aggiuntivi.