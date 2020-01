L’operatore Fastweb Mobile vuole iniziare al meglio il nuovo anno e per farlo ha bisogno delle migliori offerte. Con l’obiettivo di raggiungere un numero elevato di utenze, l’operatore virtuale che si appoggia a Tim ha deciso di rinnovare fino al prossimo 21 gennaio l’offerta presente sul sito ufficiale.

L’attivazione può essere richiesta tramite la modalità online, nei negozi fisici aderenti all’iniziativa, contattando il servizio ‘Ti ricontattiamo noi’ o chiamando il numero 146. Se viene eseguita l’offerta sulla pagina web dedicata, i clienti possono ottenere diverse agevolazioni rispetto agli altri servizi.

Andiamo a vedere di seguito, le caratteristiche che compongono l’offerta di Fastweb Mobile.

Attiva gratis l’offerta di Fastweb Mobile

L’offerta di cui stiamo parlando può vantare un’ampia disponibilità di minuti e giga per consentire ai clienti di essere in contatto con tutti i numeri mobili e navigare su internet in 4G. Ad un costo inferiore ai 10 Euro mensili, esattamente a 9,95 Euro, sono utilizzabili minuti illimitati verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale senza scatto alla risposta e 30 giga di traffico dati da sfruttare per la navigazione sul web.

Chi desidera attivare l’offerta è consigliabile la richiesta d’attivazione in modalità online. Il motivo è semplice, non si devono versare costi di attivazione e disattivazione qualora si volesse cambiare operatore telefonico. Inoltre, anche l’acquisto della nuova sim è gratuito, così come il servizio di segreteria telefonica, scatto alla risposta, ti ho chiamato, controllo credito residuo.

Attivando l’offerta online la sim verrà spedita gratuitamente a domicilio.

