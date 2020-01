Tanti utenti hanno visto Iliad come un barlume di speranza per una rete Internet 4G migliore. Sul piano delle offerte è assolutamente ineccepibile. Nessuno può contestare la sua trasparenza. Lo stesso dicasi per la convenienza applicata al low-cost delle sue offerte. Ad ogni modo ha dovuto tirarsi indietro per quel che riguarda la velocità di rete. Quest’ultima non riesce ad eguagliare quella di un noto operatore telefonico. Vince su tutti con la rete più scattante di sempre.

A conti fatti i clienti Iliad non riescono a sfruttare appieno le nuove offerte. Spesso la famosa ed attuale “Giga 50” non viene usata nel pieno delle sue potenzialità. I clienti degli operatori rivali, invece, hanno una marcia in più. Barometer ha descritto il resoconto delle performance. In gioco ci sono TIM, Wind, Tre, Vodafone ed Iliad.

Rete Internet 4G: massima velocità grazie a questo gestore che preoccupa Iliad

I parametri per la valutazione della velocità Internet hanno tenuto conto di ping, latenza e speed test in upload e download. Ne è emerso un quadro generale che ha puntato tutto sul piano della qualità.

Dopo aver analizzato i dati sulla copertura nazionale emerge che è ancora Vodafone l’indiscussa società ad offrire la rete numero uno in Italia. Vince quindi anche per quel che riguarda la velocità. TIM, come di consueto, non registra un ampio margine di divario. La sua rete eguaglia quella del gestore rosso. A dirla tutta riesce a fare meglio per quel che riguarda il download dei contenuti in streaming con file di grande dimensione.

Nel momento in cui si sceglie una nuova promo è sempre meglio valutare prima i dati per copertura e velocità per non ritrovarsi con un mare di Giga inusabili.