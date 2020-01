Iliad pubblicizza la sua “Giga 50” in TV con spot che non lasciano dubbi sul fatto di trovarsi di fronte a promo zero compromessi. Chi non vuole contare i GIGA e desidera chiamare e mandare messaggi all’infinito sceglie la soluzione da 7,99 euro al mese tutto compreso.

Ad ogni modo alcuni utenti hanno scoperto offerte segrete nascoste in un’area apposita del sito ufficiale. Continuano a manifestare la massima trasparenza possibile concedendo il low-cost più assoluto. Le tariffe sono state già scelte da milioni di clienti che hanno potuto contare su prezzi a partire da soli 4.99 euro al mese.

Iliad: le due offerte migliori sono nascoste dietro la Giga 50

I piani di Iliad per il futuro si basano su un unico concetto chiave: costi bassissimi. Il che non vuol dire che si debba rinunciare a qualcosa di importante. Continuano a fare breccia nel cuore dei consumatori i minuti con gli SMS illimitati e tutti i servizi gratis. Il prezzo non cambia ma si rinuncia a qualcosa sul fronte dei contenuti per chi sceglie di fare portabilità con passa a Iliad o sceglie nuovo numero.

In particolare si prevede la presenza della Giga 40 e dell’opzione chiamata Solo Voce. Nell’ordine si tratta di promo che si indirizzano ad un pubblico medio di utilizzatori del web ed a chi cerca colo un modo per mantenere un contatto alla vecchia maniera.

Per la Giga 40 Iliad si confermano i 6,99 euro al mese con inclusi minuti ed SMS illimitati ma stavolta solo 40 Giga al mese per Internet 4G su rete Plus. Non manca ancora una volta il servizio hotspot gratuito e la possibilità del roaming gratuito in UE secondo la nuova formula di utilizzo del 2020 che ha aggiunto 1 Giga in più.

La Solo Voce, invece, elimina quasi totalmente la componente Internet lasciando spazio ad una tariffario da 4,99 euro al mese per telefonate e messaggi via SMS gratuiti in entrata ed in uscita dal numero.

Si ricorda che la scelta della tariffa è importante in quanto il gestore francese non consente il passaggio da un’opzione all’altra. Se si sceglie la Giga 40 o la Solo Voce, quindi, non è possibile passare poi alla Giga 50 e viceversa. Operate la scelta secondo le vostre specifiche necessità.