Un volantino Trony davvero speciale aspetta tutti i fortunati utenti residenti nella regione Sardegna che potranno permettersi di recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti, questo è in sintesi il “succo” di una campagna promozionale davvero ricca di colpi di scena.

Alla sua base, prima di gioire e di raccontare i prezzi messi sul piatto, troviamo una disponibilità esclusiva nei negozi della regione Sardegna, non altrove sul territorio o sul sito ufficiale. Questa è l’unica condizione posta in essere dal volantino Trony, tutto il resto è lecito, come ad esempio il raggiungere la macchina da caffè Lavazza Jolie (con anche 128 capsule gratis) a costo completamente azzerato.

La via da seguire per ottenerla non è particolarmente complessa o difficile, basterà infatti acquistare un grande elettrodomestico del valore di almeno 349 euro (tra i contrassegnati), una volta giunti in cassa riceverete anche l’omaggio indicato. Semplice no?

Tutte le offerte ed i codici sconto Amazon sono disponibili sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Trony: gli sconti più interessanti dell’anno

L’occasione più propizia, al netto dell’omaggio indicato in precedenza, passa per la possibilità di risparmiare un elevato quantitativo di denaro con il Samsung Cashback, ovvero i rimborsi sul conto corrente previsti dall’azienda sudcoreana negli ultimi mesi. L’utente deve prima acquistare il Galaxy S10 a 749 o il Galaxy Note 10 a 979 euro, poi potrà registrare il tutto su Samsung Members e, in pochi giorni, ricevere un rimborso effettivo di 150 o 200 euro direttamente sul conto.

Il volantino Trony è naturalmente un insieme di tantissime offerte, per scoprirle aprite le pagine che trovate qui sotto.