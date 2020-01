Wind offre una serie di importanti iniziative a tutti gli utenti che vogliono cambiare il loro piano tariffario. Il gestore arancione si propone come alternativa diretta a TIM ed Iliad con la speranza di recuperare quei clienti che nelle ultime settimane hanno scelto di effettuare la portabilità del loro numero di telefono. Per contrastare la Giga 50 di Iliad e le ricaricabili di TIM, Wind rispolvera una popolare iniziativa del passato.

Wind, minuti, SMS ed internet nella nuova offerta da 6,99 euro

La promozione di cui stiamo parlando è la classica All Inclusive 50 Fire. Con l’attivazione di questa ricaricabile gli utenti avranno a loro disposizione soglie di consumo importanti con un costo mensile da saldo.

Il pacchetto di All Inclusive 50 Fire propone minuti no limits per chiamare i propri amici e parenti sia su numero fisso che su numero mobile. Alle chiamate si aggiungono anche 200 SMS da inviare ai contatti della rubrica e 50 Giga per la connessione internet con 4G incluso.

Il costo di questa ricaricabile prevede un rinnovo mensile di soli 6,99 euro. Soltanto al momento dell’attivazione della rete, gli utenti dovranno aggiungere una quota una tantum di 10 euro.

La All Inclusive 50 Fire deve essere considerata una vera e propria offerta winback. Gli utenti che desiderano sfruttare le soglie di questa ricaricabile pertanto devono richiedere la portabilità del numero attuale. All Inclusive 50 Fire non può essere attivata online, ma solo ed esclusivamente in uno degli store autorizzati Wind. Per richiedere la portabilità del numero gli utenti devono attendere in media dai due ai tre giorni lavorativi.