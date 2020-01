Il volantino Euronics accoglie nei negozi del socio Tufano tantissimi nuovi utenti con prezzi decisamente convenienti attivati sia sugli smartphone che su tantissimi altri modelli appartenenti a categorie merceologiche completamente differenti.

Fino al 16 gennaio è possibile approfittare del solito Tasso Zero, alla base della campagna troviamo infatti la presenza del prestito sull’intera cifra d’acquisto da restituire senza interessi a partire dalla mensilità della Pasqua 2020 con addebito diretto sul conto corrente. L’accettazione del finanziamento non avverrà a prescindere, ma dovrà superare la valutazione d’affidabilità creditizia.

Volantino Euronics: i prezzi da saper cogliere al volo

Il volantino Euronics offre all’utente la possibilità di approfittare di interessanti prezzi di vendita sugli smartphone di fascia medio-bassa, a partire ad esempio dai vari Galaxy A20e, Galaxy A10, Galaxy A30s, Motorola One Macro o Huawei P Smart 2019, tutti in vendita a meno di 300 euro.

Per coloro che invece sono alla ricerca di un vero e proprio top di gamma, l’attenzione può ricadere sull’iPhone Xs, un terminale dalle prestazioni decisamente elevate oggi in vendita a 699 euro. Chiaramente non è il più recente considerando il mondo Apple, ma può essere considerato ancora un punto saldo per coloro che amano il marchio e che non possono privarsi di un modello di questo tipo.

Il volantino Euronics integra anche tantissime altre occasioni da non lasciarsi sfuggire, per scoprirle abbiamo pensato di inserire qui sotto ogni singola pagina nel dettaglio più assoluto come galleria fotografica.