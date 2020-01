Dall’unione delle forza di Insta360 e Leica nasce ONE R, l’Action Cam che si adatta a tutte le tue avventure. Il concetto sul quale si basa lo abbiamo ritrovato spesso nel corso degli anni passati, le Mods. Queste permetteranno infatti di catturare ogni momento, godendo sempre del giusto punto di vista.

ONE R è dotata di un sistema di lenti intercambiabili che permetteranno di catturare immagini a 360 gradi con qualità 4K o a 5.3K con un sensore da 1 pollice. La trasformazione sarà rapida e semplice e ci permetterà di ottenere immagini dalla qualità eccelsa.

Insta360 ONE R: l’innovazione passa per la partnership con Leica

La Insta360 ONE R nasce per i creatori di contenuti e per permettere sempre il massimo livello qualitativo in ogni situazione di ripresa. Così come i modelli precedenti, anche in questo caso potremo fare affidamento sulla fantastica FlowState stabilization che garantirà riprese stabili e prive di qualsiasi tipo di vibrazione.

La parola chiave della nuova Action Cam di Insta360 è libertà, perchè la doppia lente permette di girare facilmente a 360 gradi, effettuando il reframe dei nostri video in post produzione. Grazie ai tools messi a disposizione dall’azienda nell’applicazione potremo inoltre ottenere immagini molto simili a quelle di un drone.

Immaginate di avere la comodità di una lente grandangolare e di un tele, tutti all’interno della vostra tasca. Le tre Mod rilasciate dall’azienda saranno in grado di liberare la vostra creatività oltre ogni immaginazione.

Con la Mod “Dual-Lens 360” potremo catturare immagini a 5.7K a 360 gradi, esattamente come avveniva per il precedente modello ONE X. Avremo però a disposizione i video HDR e addirittura una modalità notturna.

La Mod “4K Wide-Angle” permetterà di registrare video fino a 4K a 60 fps e effettuare slow motion fino a 8X. Lo schermo potrà inoltre essere girato a nostro piacimento, per vedere in tempo reale quello che stiamo riprendendo, anche in caso di selfie o vlog.

L’accessorio però più interessante è quello realizzato insieme a Leica. La Mod permetterà infatti di avere un sensore da 1 pollice Wide Angle in grado di registrare video fino a 5.3K e scattare foto con risoluzione massima 19 Mpx.

Insta360 ONE R guadagna pure la certificazione IPX8 che permetterà l’immersione fino a massimo 5 metri senza case. Con il Dive Case si potranno ovviamente raggiungere profondità maggiori e raggiungere 60 metri.

Grazie all’intelligenza artificiale l’Action Cam sarà inoltre in grado di capire il contenuto della scena e bloccare la ripresa, evitandoci macchinose operazioni in post produzione. Ovviamente tramite l’applicazione sarà possibile cambiare il nostro punto di vista a 360 gradi.

L’azienda ha espresso inoltre la volontà di ampliare il parco Mods per rendere la ONE R ancora più insostituibile nelle nostre avventure quotidiane. E’ stato confermato il Battery Pack aggiuntivo e anche un’ipotetica Aerial Mod per il collegamento ad un drone.

Insta360 ONE R verrà venduta a 479,99$ per la variante 360 e 4K per raggiungere i 549,99$ per la versione con il sensore sviluppato con Leica. Qualora si voglia solo la Mod per il 4K il prezzo scende a 299,99$.