La passa a Wind chiamata All Inclusive 50 Flash+ appare essere l’unica promozione del momento attivabile direttamente dal sito ufficiale dell’operatore telefonico, al suo interno sono posizionati addirittura 50 giga di traffico e contenuti di altissimo livello.

La soluzione purtroppo non è accessibile alla maggior parte dei consumatori, come sempre più spesso accade in occasioni di questo tipo, infatti, risulta essere attivabile solamente dai fortunati che si trovano in condizione d’uscita da Iliad o da uno dei tantissimi operatori virtuali del periodo (non ho.Mobile o Kena Mobile).

Essendo attivabile direttamente dal sito ufficiale del rivenditore di elettronica, è bene ricordare comunque che i costi iniziali sono praticamente azzerati (si risparmiano i canonici 11,99 euro), a patto comunque che, dopo aver versato la prima mensilità ed i 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, si richieda la spedizione a domicilio della stessa. In caso contrario sarà necessario recarsi in negozio, dopo averla prenotata sul sito, dovendo comunque pagare i canonici 11,99 euro.

Inoltre, la promozione prevede anche un vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che l’utente non potrà abbandonare l’azienda in tempi brevi, senza essere necessariamente costretto a pagare una penale (il periodo è di 24 mesi).

Passa a Wind: i contenuti dell’offerta

Chiarito il tutto, all’interno della All Inclusive 50 Flash+ troviamo comunque una infinità di contenuti, a partire proprio da minuti illimitati verso tutti, 100 SMS da spedire a piacimento, per finire con i canonici 50 giga di traffico dati alla massima velocità (non sono previste limitazioni particolari, cosa che invece accade per TIM). Maggiori informazioni sul sito ufficiale.