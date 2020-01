Volare è indubbiamente un’attività che coinvolge emotivamente la stragrande maggioranza degli esseri umani. Quando dobbiamo prendere un aereo cominciamo a pensarci sempre qualche giorno prima e tranne poche impavide e glaciali persone, il pensiero è sempre accompagnato da una piccolissima ma percettibile emozione. Del resto è la statistica a dirlo, per quanto riguarda l’Italia, un sondaggio di Eurodap rivela che 6 persone su 10 soffrono la paura di volare. Se ci spostiamo negli Stati Uniti la percentuale sale, addirittura 1 Americano su 3 è terrorizzato al solo pensiero di salire su un aereo. In soccorso di tutte le persone che soffrono il “mal d’aereo” è venuto il sito altamente specializzato Airlineratings.com che ha stilato una classifica delle 10 compagnie aeree più sicure che solcano i cieli del pianeta ogni giorno.

Dominano le compagnie Asiatiche

Come detto in precedenza, il sito Airlineratings.com è altamente specializzato in merito e i fattori che ha preso in considerazione per stilare la classifica sono molteplici e fondamentali per giudicare l’assoluta sicurezza di una compagnia aerea come, ad esempio, le valutazioni delle agenzie governative e delle aziende che operano nel settore, i dati storici su tutti gli incidenti avuti, lo stato finanziario, l’età di tutta la flotta a disposizione e tutti gli investimenti che ogni singola compagnia fa sulla sicurezza. Lo studio è stato effettuato su 405 compagnie e la classifica è risultata la seguente:

10 Virgin Australia (Australia)

9 Cathay pacific (Honk Kong)

8 Alaska Airlines (Usa)

7 Emirates (Emirati Arabi)

6 Singapore Airlines (Singapore)

5 Qatar Airways (Qatar)

4 Etihad (Emirati Arabi Uniti)

3 Eva Air (Taiwan)

2 Air New Zealand (Nuova Zelanda)

1 Qantas (Australia)

Per quanto riguarda il nostro paese, nonostante non faccia parte della top ten, il risultato è comunque ampiamente soddisfacente sotto il punto di vista dell’affidabilità e della sicurezza. Infatti, la nostra compagnia di bandiera, Alitalia, ha ottenuto 7 stelle su 7 per quanto riguarda il safety rating (tasso di sicurezza), proiettandola tra le compagnie più sicure a livello mondiale.