Google è pronta a rendere disponibile in ogni paese del mondo una nuova tecnologia che rivoluzionerà le interazioni fra le persone. Si tratta dei nuovi SMS 2.0 che, come suggerisce il nome, sostituiranno definitivamente i tanto apprezzati SMS, introducendo al loro interno anche tante funzionalità impensabili fino a qualche anno fa.

Ben presto, quindi, gli SMS 2.0 inizieranno a mettere i bastoni fra le ruote ai servizi di messaggistica istantanea Whatsapp e Telegram i quali, fino ad oggi, non hanno mai avuto un rivale cosi pericoloso. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

SMS 2.0: ecco cosa bisogna fare per poterli utilizzare

Attualmente i nuovi messaggi lanciati dal colosso della Mountain View si trovano in una prima fase di testing. Per poter usufruire di questi ultimi sui nostri dispositivi mobili, quindi, bisognerà attendere ancora qualche settimana.

I nuovi SMS 2.0 sono nati in seguito allo studio di una tecnologia molto interessante: il protocollo RCS (Rich Communication Services). Attraverso questo nuovo protocollo, quindi, è possibile trasformare i classici 165 caratteri in informazioni molto più complesse. Gli utenti, di fatto, grazie a questa nuova tecnologia potranno allegare ai cari e vecchi SMS anche contenuti di tipo multimediale come ad esempio video, foto, note audio, documenti e tanto altro ancora. Inoltre, stando a quanto riportato dai primi utenti che hanno testato il servizio, pare che sia stata introdotta anche la spunta blu che, come ben sappiamo, contraddistingue le chat di WhatsApp e Telegram.

Nonostante ad oggi si trovino ancora in fase di test, l’arrivo degli SMS 2.0 in Italia non è poi cosi lontano. Paesi come la Francia e l’Inghilterra, infatti, hanno già adottato questo nuovo servizio, ricevendo dì fatto il via libera dagli operatori. Infine comunichiamo ai nostri lettori che Google ha deciso di dare un’assaggio dei nuovi SMS 2.0 attraverso l’applicazione chiamata “chat” che, di fatto, va a sostituire l’attuale app dei messaggi.