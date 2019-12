Qualche mese fa, il sub brand di Oppo ha portato in veste ufficiale sul mercato mobile diversi smartphone appartenenti alla fascia media del mercato, come gli ultimi Realme 5 e Realme 5 Pro. Poche ore fa, però, l’azienda cinese ha confermato che il prossimo 6 gennaio arriverà ufficialmente un altro dispositivo noto come Realme 5i.

Realme 5i in arrivo: ecco le caratteristiche

Il nuovo dispositivo dell’azienda andrà a continuare la serie di smartphone Realme 5 e con questi condividerà diverse caratteristiche tecniche. Grazie a quanto trapelato dallo store online vietnamita FPTShop, in particolare, ora conosciamo sia il design sia la presunta scheda tecnica.

Come già detto, il terminale accompagnerà la quinta serie di device dell’azienda e, nello specifico, avrà più o meno le stesse specifiche tecniche della versione standard, cioè il Realme 5. Dal punto di vista estetico, il nuovo Realme 5i avrà un display con notch a goccia mentre sul posteriore troveremo collocata verticalmente sulla scocca una quad camera posteriore. I sensori fotografici saranno da 13+8+2+2 megapixel. La fotocamera anteriore, invece, passerà dai 13 megapixel della versione standard a soli 5 megapixel.

Per quanto riguarda il display, troveremo un pannello IPS con una diagonale da 6.52 pollici in risoluzione HD+. Le prestazioni saranno invece affidate al conosciuto processore Snapdragon 665 di Qualcomm con tagli di memoria da 4 o 3 GB di RAM e 32 o 64 GB di storage interno. La batteria sarà da 5000 mAh e il sistema operativo sarà Android 9 Pie con interfaccia utente ColorOS 6.1.

Dal punto di vista del prezzo, ci aspettiamo sicuramente un prezzo inferiore ai 199€, dato che già gli altri device della serie Realme 5 costano all’incirca tanto.