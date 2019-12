Il social network Facebook anche quest’anno, come i precedenti, permette di creare un video riassuntivo del vostro anno appena trascorso sulla piattaforma.

La piattaforma permette infatti di condividere i vostri momenti più belli passati sul social network, indipendentemente dai “piccoli problemi” che essa ha avuto negli ultimi mesi. Scopriamo insieme come fare.

Facebook: creare il video riassuntivo del 2019

Il 2019 si è ormai concluso e anche quest’anno la piattaforma di Mark Zuckerberg ha pensato di fare un regalo a tutti i propri utenti. Quest’ultimo ha inserito la tradizionale funzione che permette a tutti gli utenti di creare un video riassuntivo con i migliori istanti e le amicizie principali che avete stretto negli ultimi 12 mesi.

La piattaforma non è solamente un’occasione per trovare vecchi amici e conoscerne di nuovi, ma anche un modo carino per tenere un proprio diario personale e rivivere ogni anno i propri ricordi. La funzionalità in questione si chiama “il tuo anno 2019 su Facebook” e nasce proprio per mostrare a tutti gli utenti i momenti principali o più importanti dell’anno appena trascorso. La funzione è nata nel 2015 e da quel momento è stata una delle più apprezzate di sempre.

Per creare il vostro video ricordo basta effettuare l’accesso al proprio profilo e recarsi sulla pagina “ricordi“. A questo punto l’applicazione mostrerà in automatico il video creato e se vorrete, potrete condividerlo con tutti i vostri amici. La piattaforma permette anche di personalizzare il video inserendo o eliminando alcuni passaggi. Attualmente la funzione è ancora in fase di rilascio e potrebbe non essere ancora disponibile per tutti gli utenti, ma sicuramente lo sarà a breve.