Sembra che presto i giocatori di Fortnite saranno in grado di ottenere la skin Wooln Warrior dai regali.

È il giorno 11 dell’evento natalizio di Fortnite Winterfest e ogni giorno i giocatori possono aprire un nuovo regalo nel lodge. Finora, i giocatori sono stati in grado di ottenere involucri, caricamento di schermate, pacchetti musicali, emote, un aliante e una skin libera chiamata LT.

Nel post sul blog che annuncia l’evento della festa invernale, Epic ha dichiarato che sarebbero state rese disponibili due skin gratuite. È noto che il regalo che ha la skin Wooly Warrior è il grande regalo verde a sinistra, che può essere aperto solo l’ultimo giorno, ma oggi c’è un modo per ottenere la skin gratuita.

Come ottenere la skin gratuita di Wooly Warrior

Per ottenere la skin Fortnite gratuita di Wooly Warrior, dovrai probabilmente creare un altro account se lo desideri in anticipo, a meno che tu non abbia aperto i regali sulla destra.

L’unico modo per ottenere la skin Wooly Warrior in anticipo è aver aperto tutti i regali sul lato sinistro del lodge. Una volta fatto, puoi aprire il grande regalo verde sulla sinistra e ottenere la skin Wooly Warrior.

La skin Wooly Warrior è stata aggiunta nell’aggiornamento v11.30, ma al momento era crittografata. Tuttavia, il dataminer Silox è riuscito a trapelare filmati in-game della skin, che a quel tempo era chiamato “Woolly Mammoth”. È stato decifrato alcuni giorni fa insieme a LT.

Sembra che alcuni giocatori siano in grado di ottenere questa skin, mentre altri no. Abbiamo testato questo sul PC solo su un nuovo account e siamo riusciti a ottenere la skin gratuita di Wooly Warrior al primo tentativo.