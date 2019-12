I clienti Tim e Vodafone che effettuano la portabilità del numero a Wind possono attivare una delle promozioni migliori di sempre, abbinate alla straordinaria iniziativa che permette di ricevere 100 GB extra di traffico dati al mese. Infatti, trasferendo il numero da uno dei due operatori i nuovi clienti Wind hanno la possibilità di ricevere ben 140 GB al mese fino a Marzo 2020, senza andare incontro a costi extra. L’offerta da attivare è la Wind All Digital 40 + 100, disponibile a soli 14,99 euro al mese. Ecco come attivarla e richiedere la nuova SIM Wind.

Offerta Wind All Digital 40 + 100: a soli 14,99 euro al mese per i clienti Vodafone e Tim!

L’offerta Wind All Digital 40 + 100 offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri e 40 GB di traffico dati in 4G al costo di 14,99 euro. I clienti possono modificare le soglie aggiungendo anche 200 SMS verso tutti i numeri al costo di 0,99 euro al mese, ma non è tutto. La tariffa include nel prezzo anche 100 GB di traffico dati extra da aggiungere ai 40 già previsti e include nel prezzo i servizi importanti.

I nuovi clienti possono richiedere la promozione effettuando l’accesso al sito ufficiale dell’operatore che permette di ottenere la nuova SIM tramite corriere, con spedizione gratuita. Anche l’attivazione può avvenire gratuitamente, infatti i clienti non vanno incontro ad alcun costo iniziale se non la spesa necessaria per ottenere la SIM e sostenere il primo rinnovo della promozione. La scheda è inviata dal gestore tramite corriere ma non è necessario essere presenti al momento della consegna. I nuovi clienti, infatti, hanno a disposizione il servizio di video identificazione che permette di attivare la SIM in un secondo momento.