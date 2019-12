La passa a Wind migliore del momento è sicuramente la All Inclusive 100 Star, una splendida soluzione che prevede la possibilità di mettere le mani su 100 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, spendendo solamente 7,99 euro tutti i mesi.

L’attivazione, è importante ricordarlo, non è alla portata di ogni singolo consumatore, ma risulta essere prerogativa di alcuni fortunati che hanno ricevuto l’SMS d’invito direttamente sul proprio numero di telefono. Il costo iniziale da sostenere sarà di 11,99 euro a cui aggiungere 10 euro per l’acquisto della SIM; da segnalare la presenza del vincolo contrattuale di 24 mesi, periodo entro il quale il cliente non potrà abbandonare l’azienda senza incorrere nel pagamento di una penale.

Ad affiancare il tutto, per poter fruire dei 100 giga di traffico al mese sarà inoltre necessario richiedere l’addebito direttamente sul conto corrente o sulla carta di credito, non è possibile pagare con credito residuo (in questo caso si attiveranno solamente 50 giga).

Passa a Wind con la promozione da 100 giga al mese

Al netto di quanto scritto, la promozione nasconde al proprio interno una infinità di contenuti, in particolar modo è possibile pensare di fruire di 100 giga di traffico dati in 4.5G, minuti illimitati per poter telefonare a chiunque e 200 SMS da inviare ad ogni numero registrato sul territorio italiano.

Tutto con una spesa fissa di soli 7,99 euro a tempo indeterminato; incluso nella promozione anche il servizio SMS MyWind, utile per ricevere un messaggio quelle volte che altri utenti hanno provato a contattare il vostro numero ma non ci sono riusciti a causa di telefono spento, non raggiungibile o temporaneamente occupato.