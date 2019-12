Sony con la sua serie Xperia, tempo addietro aveva certamente ricalibrato il design dello smartphone, mostrando maggior interesse sulle performance di alto livello che questi cellulari potevano dare rispetto ai competitor. Molte sono le voci sulla nuova scheda tecnica dell’Xperia 3.

Sony: il nuovo Xperia 3 avrebbe molte novità

Il web ci dona improvvisamente notizie, più o meno vere ,a molto di recente è apparsa la foto del nuovo Xperia 3 di Sony sul sito Geekbench, accompagnato ovviamente dalle sue specifiche tecniche. Con questo modello si ripercorre un viaggio nel tempo dal primo e amatissimo Xperia 1, che per molti però ha segnato grande delusione.

Questa è la vera occasione di Sony di ripetersi in gioco e mostrare quanto vale l’Xperia 3, un rischioso tentativo di rialzarsi in piedi e rendere un pò più difficile la vita agli altri smartphone. La scocca cela un grande mistero, fino a poco tempo fa che ora sembrerebbe svelato.

Uno Snapdragon 865 che non è da solo, come ovvio che sia, ma è supporto dalla bellezza di 12 Gigabyte di RAM, insomma girerebbe in maniera super fluida e veloce, senza alcun bug o disturbo di caricamento.

Il comparto fotografico, ormai è la prima cosa che sembra interessare l’utente verso l’acquisto di un nuovo device mobile e nemmeno in questo Sony vuole deludere le aspettative.

Infatti sarebbe dotato di ben 6 fotocamere che andrebbero ad occupare ogni punto di importanza fotografica, dalla massima di 48 per arrivare alla meno potente, più che altro fantastica per i dettagli da 8 MP. La data non è stabilita, bisogna solo aspettare.