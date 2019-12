Il volantino Trony nasconde al proprio interno sorprese davvero infinite per tutti gli utenti che, al giorno d’oggi, vogliono avvicinarsi al mondo della tecnologia, sperando comunque di spendere il meno possibile.

Se aziende come Unieuro o Expert hanno pensato al SottoCosto, Trony si è mantenuta esattamente sulla stessa linea di pensiero del passato, arrivando a lanciare una soluzione che prevede la possibilità di ricevere uno sconto del 50% sull’acquisto di una coppia di prodotti.

Il meccanismo alla base della campagna promozionale è molto semplice, l’utente dovrà recarsi in negozio e scegliere due modelli tra quelli indicati tra le pagine del volantino Trony. A questo punto, una volta giunto in cassa riceverà uno sconto del 50% sul meno caro (quindi non sul totale della spesa o sul prodotto di sua preferenza).

Volantino Trony: quali sono le offerte da cogliere al volo?

Le limitazioni imposte già le avete scoperte, nessuno però vi vieterà di acquistare due prodotti identici e ricevere in parole povere uno sconto del 50% sul valore finale dello scontrino. Per chiarezza, comunque, spieghiamo il tutto con un esempio: ipotizzando di avere acquistato una TV ed uno smartphone da 300 e 700 euro (per un totale di 1000 euro), in cassa la TV verrà scontata a 150 euro, portando così il valore finale dello scontrino a 850 euro complessivi.

Per maggiori informazioni in merito alla campagna promozionale citata nel nostro articolo, e per vedere da vicino le pagine del volantino Trony aprite le immagini inserite qui sotto.