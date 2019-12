Il volantino Unieuro del Natale 2019 rappresenta sicuramente un punto di svolta per gli utenti che, al giorno d’oggi, sono alla ricerca della perfetta occasione per acquistare nuovi prodotti di tecnologia spendendo veramente pochissimo.

La campagna promozionale integra prima di tutto il cosiddetto Tasso Zero, ovvero la possibilità di richiedere un finanziamento senza interessi, da restituire a rate fisse a partire dalla mensilità di Aprile 2020. La richiesta del prestito dovrà essere presentata direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio, ricordate comunque che dovrete consegnare le buste paga dei mesi precedenti per la valutazione d’affidabilità.

Unieuro: il volantino che regala spettacolari offerte agli utenti

All’interno del volantino Unieuro troviamo comunque una infinità di sconti da cogliere immediatamente al volo, come ad esempio lo Xiaomi Redmi Note 8T a soli 179 euro, spettacolare occasione per mettere le mani su un ottimo prodotto di fascia media appena presentato e lanciato sul mercato.

Le alternative sono comunque tantissime, passano per l’Asus ZenFone 5Z a 379 euro, per lo ZenFone Max M2 a 149 euro, ma anche per terminali qualitativamente migliori come appunto lo Huawei Mate 20 a 399 euro o l’Oppo reno 2 a 499 euro.

Il volantino Unieuro soddisfa appieno le richieste e le preferenze degli utenti italiani, per maggiori informazioni in merito alla campagna promozionale citata nel nostro articolo, qui sotto potete trovare le pagine nel dettaglio. Ricordate che non è un SottoCosto, di conseguenza le scorte consegnate in negozio non dovrebbero essere limitate.